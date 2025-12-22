News
Fullmetal Alchemist, One Piece Voice Actress Juli Erickson Dies
posted on by Alex Mateo
Erickson played Pinako in Fullmetal Alchemist, Tsuru & Kokoro in One Piece
A post on voice actress Juli Erickson's Facebook page revealed on Saturday that Erickson died peacefully in her sleep on December 17.
Her anime roles include Pinako Rockbell in Fullmetal Alchemist, Tsuru and Kokoro in One Piece, Shima in Ouran High School Host Club, Shizuka in Kodocha, Ohba in Fairy Tail, Setsu in Samurai 7, Ogen in Basilisk, and Setsuno in Toriko.
Memorials will be held in Spokane, Washington and Dallas, Texas.
Erickson married the late voice actor James Grant in July 1986.
Source: Juli Erickson's Facebook page